» طرح أكبر قرعة للوحدات السكنية خلال أيام

31 مارس 2018 - 11:34 م

قال هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه في غضون أيام من الآن سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بأكبر قرعة تجريها الوزارة على الوحدات السكنية والأراضى لكافة الشرائح من أجل تلبية رغبات المواطنين والمستثمرين معاً، وتابع: «سيتم طرح سكن مصر ودار مصر ومن ثم الأراضى تباعاً».



وأضاف «يونس»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «العيلة»، الذي تقدمه الإعلامية جيهان منصور، عبر فضائية «الحياة»، أن هذه الخطة ممتدة لعام، موضحاً أن الطرح سيستمر على مدى عام بين 2018/2019.

