  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:24 ص
بحث متقدم
انتخابات الرئاسة 2014

أغرب تفسير لأستاذ اجتماع بشأن الرقص أمام اللجان

عبد المنعم سعيد يرفض تعديل الدستور لهذا السبب

"عاجزون عن تفسير سبب الغضب من مانشيت المصري اليوم"

أديب

عمرو أديب: "مفيش عبد الفتاح السيسي بعد كدة"

السيسي

قرارات عاجلة تتصدر أولويات «السيسي» خلال الفترة المقبلة

هشام جنينة وسامي عنان

حقيقة الإفراج عن «عنان» و«جنينة»

محلات العطارة بأسوان

«السريس والعصيدة وورق اللفت».. القرويون بما يعالجون مذاهب

البنك المركزي

سر تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

«الوطنية للانتخابات» تشكو «المصري اليوم»: أهانت الشعب المصري

كنيسة - أرشيفية

تأمينات القساوسة تفجر أزمة بين الكنيسة والدولة

أبوتريكة ومحمد صلاح

لعنة السياسة تطارد «صلاح» و«أبوتريكة»

متحدث "الوزراء" يكشف حقيقة التعديل الوزاري

الحياة السياسية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة رفع أسعار الأسمدة الزراعية
مجلس الوزراء يكشف حقيقة رفع أسعار الأسمدة الزراعية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

حقيقة انقلاب عسكري في إثيوبيا

#

الوزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام «السيسي»

#

"بكري" يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

#

نائب برلماني يطالب بإقالة وزير الداخلية

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في عملها بعد أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية إلى أن يكون هناك جديد.
وأشار «سلطان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم السبت، إلى أن إجراء تغيير أو تعديل وزاري أمر وارد، سواء كانت هناك انتخابات رئاسية أم لا.
وأكد أن المجلس ناقش تطوير منطقة شق الثعبان المعروفة بإنتاج الرخام، لافتَا إلى أن هذه المنطقة واعدة لذلك تعمل الحكومة على تطويرها بشكل متكامل، خاصة أنها تُصدر بـ250 مليون دولار، وبعد تطويرها سيتضاعف هذا الرقم بشكل كبير.
وذكر أن الحكومة من الممكن أن تقوم بإنشاء ميناء جاف في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن الموارد المالية المخصصة لتطوير منطقة شق الثعبان تصل لـ3 مليارات جنيه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» "هذا هو التحدي الحقيقي لـ"السيسي" في الفترة المقبلة"
» تعليق صادم لـ"أديب" على بلاغ عمرو واكد
» طرح أكبر قرعة للوحدات السكنية خلال أيام
» الحكومة ترفع أسعار بعض المواد البترولية
» مدرب ليفربول يعلق على أنباء رحيل «صلاح» للريال
» رسالة مؤثرة من زوجة "الخطيب" له في مرضه
» هذه حقيقة إقالة «خالد مهنى» من رئاسة قطاع الأخبار
» بالفيديو.. ريال مدريد يكتسح لاس بالماس
» قصة مُبكية لـ«أم الشهداء» التي تخلى عنها أبناؤها
» اجتماع موسع لبحث مفاوضات «سد النهضة»

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX