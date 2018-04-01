» "هذا هو التحدي الحقيقي لـ"السيسي" في الفترة المقبلة"

01 أبريل 2018 - 12:38 ص

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، أن هناك العديد من التحديات أمام الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية أقلها أهمية هو التحدى الأمنى, لأننا قطعنا مشوارًا كبيرًا فى عملية سيناء 2018 .



وأوضح "سالم" أن التحدى الحقيقى أمام الرئيس السيسي خلال فترة ولايته الثانية هو إيجاد فرص عمل للشباب وضبط الشارع المصرى وانضباط سلوك المواطن المصرى وإعلاء دولة القانون وانتهاء حالة التسيب .



وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أنه لابد من الاهتمام بالتعليم والاستثمار الفترة القادمة وغلق فتحات الفشل المتواجدة بالمجتمع حتى لا نصبح كما يقول المثل الشعبى ” ننفخ فى قربة مخرومة ” و يضيع مجهودنا هدر .

















