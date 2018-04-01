"خايف حد يرفع قضية على صلاح لهذا السبب"

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن بعض الصحف الأجنبية زعمت أن هناك مليون ناخب كتبوا في ورقة الاقتراع بالانتخابات الرئاسية محمد صلاح، معقبًا: "أشك في الرقم ده".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت، ساخرًا: "يارب محدش يروح يرفع قضية على محمد صلاح"، لافتًا إلى أن "صلاح" أحرز اليوم هدفه الـ 29 في الدوري الإنجليزي.

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