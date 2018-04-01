  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:35 ص
بحث متقدم
خطاب

خطاب: الأهلي أنهى اتفاقه مع صانع ألعاب الزمالك

طعيمة

فنان شهير: لهذه الأسباب أرفض استمرار الرئيس لما لا نهاية

محمد صلاح

"خايف حد يرفع قضية على صلاح لهذا السبب"

انتخابات الرئاسة 2014

أغرب تفسير لأستاذ اجتماع بشأن الرقص أمام اللجان

عبد المنعم سعيد يرفض تعديل الدستور لهذا السبب

"عاجزون عن تفسير سبب الغضب من مانشيت المصري اليوم"

أديب

عمرو أديب: "مفيش عبد الفتاح السيسي بعد كدة"

السيسي

قرارات عاجلة تتصدر أولويات «السيسي» خلال الفترة المقبلة

هشام جنينة وسامي عنان

حقيقة الإفراج عن «عنان» و«جنينة»

محلات العطارة بأسوان

«السريس والعصيدة وورق اللفت».. القرويون بما يعالجون مذاهب

البنك المركزي

سر تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

شاهد .. إليسا تعتدي على أحلام على الهواء

الصفحة الأخيرة

إليسا وأحلام
إليسا وأحلام

متابعات

أخبار متعلقة
#

مواطنة تطلق زغرودة على الهواء فرحًا بـ"الرئاسية"

#

"القرموطي" يقدم على فعل غريب على الهواء

#

أحلام عن مقاطعة قطر: لا تحملوني ما لا أطيق

#

شاهد.. هاتف يخفي "خاتم الخطوبة" ويسجل ردود أفعال الأزواج

اليسا

احلام

قامت المطربة اللبنانية إليسا بخنق نظيرتها الإماراتية أحلام ، وذلك على سبيل الممازحة أثناء وجودهما سويًا في برنامج "ذا فويس".

ووقعت "إليسا" في حيرة كبيرة بعد اختيارها الثنائي جيانا غنطوس وصفاء سعد من أجل التنافس على بطاقة التأهل لمرحلة "العروض المباشرة" من خلال تقديم أغنية "قال إيه بيسألوني".

تلك المواجهة التي نالت استحسان المدربين وتسببت في تأكيد أحلام أنها للمرة الأولى تشعر بالغيرة من زميلتها #إليسا وتتمنى خطف متسابقة منها، ورغم إشادة الجميع بصفاء إلا أن إليسا وقع اختيارها على جيانا كي تنتقل إلى مرحلة العروض المباشرة.

وقبل لحظات من إعلان إليسا عن اختيارها، أخبرتها أحلام قائلة "اقولك شي .. أنا آسفة"، لتقوم إليسا بممازحتها وخنقها قائلة "آسفة على شو"، وهو ما تسبب في مغادرة أحلام لمقعدها وهي تقول "آسفة إني غرت".

إلا أن إليسا اصطحبت #أحلام مرة أخرى وتوجهت بها إلى المسرح، من أجل أن تعلن عن اسم المتسابقة وهي بصحبتها، وأكدت أمام الثنائي أنها لا ترغب في البكاء، خاصة أن هذه لحظة صعبة عليها.

وطالبت الثنائي بعدم الحزن من قرارها لتعلن بعدها اختيار جيانا، ليقوم عاصي الحلاني وأحلام بالضغط على زر الخطف من أجل المتسابقة صفاء التي فضلت الانضمام إلى فريق عاصي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. إليسا تعتدي على أحلام على الهواء
» شاهد . طائرة "يوم القيامة" الأمريكية القادرة على تدمير روسيا
» اتهام أحلام بطرد مطربة من "ذا فويس" لأنها "سمينة" .. هكذا ردت
» طرح أول "عملة رقمية" يمكن استخدامها خارج الانترنت
» يكسب 9 مليون شهريًا دون أن يغادر غرفته
» شبكة تواصل اجتماعي جديدة قد تزيح "فيس بوك"
» روائح يصدرها الجسم قد تدل على إصابتك بمرض خطير
» ترامب يشتم "واشنطن بوست" و "أمازون" .. ما السر؟
» "هذا هو التحدي الحقيقي لـ"السيسي" في الفترة المقبلة"
» تعليق صادم لـ"أديب" على بلاغ عمرو واكد
» طرح أكبر قرعة للوحدات السكنية خلال أيام

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX