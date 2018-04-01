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بسنت نور الدين وأمها: متشتموش معز مسعود

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بسنت نور الدين
بسنت نور الدين

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بسنت نور الدين

معز مسعود

أبدت المرشدة السياحية بسنت نور الدين استياءها الشديد من السباب الذي تعرض له طليقها معز مسعود بعد إعلان خبر طلاقها منه ، وذلك دون أن تذكر اسمه صراحة .

وقالت في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "أنا مقدرة جدًا مشاعر الناس عن خبر انفصالي، ولكن الاساءة للآخرين و السب مضايقنى جدًا”.

وأضافت: “الإساءة شىء غير مقبول تمامًا عند أى حد مازال عنده بعض من الأخلاق الطيبة”، واستشهدت بالآية القرآنية: “وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ”، و” وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ”، كما استشهدت بالحديث النبوي : " وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ ألْسِنَتِهِمْ؟".

اختتمت المرشدة السياحية الشهيرة على “السوشيال ميديا” كلامها بالقول: “فلنرتقي بأخلاقنا ونكسب رضا ربنا”.

بينما خرجت عزة بدوي - أم بسنت نور الدين - ببيان أكثر وضوحًا أبدت فيه غضبها من التعليقات التي تسيء لطليق ابنتها معز مسعود ، مؤكدة أنه "رجل محترم".

وقالت في تدوينة عبر حسابها  بـ"فيس بوك" : "السلام عليكم جميعا .. أنا والدة بسنت نور الدين.. أنا متضايقة جدا من اللي الناس بتنشره بخصوص خبر انفصال بنتي بسنت عن زوجها معز مسعود ومستغربة جدا ازاي يأولوا كلام بنتي بالشكل المزيف ده .. وعشان أقفل أي كلام في الموضوع ده..بنتي بفضل الله كويسة وزي الفل وزوجها السابق معز مسعود راجل قمة في الاحترام والدين والأخلاق.. وربنا أكرمهم بانفصال محترم ومنصف ويرضي ربنا ..ماكنتش متصورة إن كلام بسنت العام عن الآمال والطموحات والمشاعر الشخصية هيتم تأويله للهجوم على راجل محترم لم نرَ منه إلا كل خير و راعى ربنا فيها وفي كل حقوقها وبكل احترام ..بعد إذنكم نقفل صفحة الكلام في الحياة الشخصية لبنتي ولزوجها السابق المحترم".

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