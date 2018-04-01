تحصين نصف مليون رأس ماشية ببنى سويف

01 أبريل 2018 - 08:01 ص

أعلن الدكتور طارق الوكيل مدير مديرية الطب البيطري ببني سويف عن تحصين نصف مليون رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع و جدرى الضأن وطاعون المجترات الصغيرة خلال الحملة القومية الثالثة بإشراف الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



وأشار الوكيل الى أن الحملة سوف تنطلق 10 أبريل الجارى بجميع قرى المحافظة بالتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية فضلاً عن توفير كل المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطري وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي وضمان تدقيق بيانات التحصين.



وأكد مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف أن خطة الدولة من أعمال التحصين تستهدف تحصين قطعان الماشية لاحتواء مرض الحمى القلاعية والسيطرة عليه وحفاظًا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، مؤكدًا أن حماية الثروة الحيوانية يرتبط بضمان جدية التحصين وتدقيق الأرقام بلجان بيطرية تضم كل الجهات المعنية.





وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملاً بين لجان حصر وترقيم الماشية واللجان البيطرية التي تقوم بعمليات التحصين وفرق التقصى النشط لمرض الحمى القلاعية، مضيفًا أن هذه الآليات تحقق كفاءة الأداء البيطري للجان الفنية، وتنعكس على الأداء خلال تنفيذ مهام عمليات التحصين وحماية الثروة الحيوانية المصرية.