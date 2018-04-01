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العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها فى بني سويف

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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تبذل إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة لربة منزل عمرها 53 سنة داخل شقتها في مساكن الإيواء بقرية بياض العرب شرق بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من العميد ممدوح أبو زيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغ من الجيران يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، بالدور الأول، في مساكن الإيواء، بقرية بياض العرب التابعة لمركز بنى سويف شرق النيل.

 انتقل رجال مباحث مركز شرطة بني سويف برئاسة المقدم أحمد عبد اللطيف رئيس المباحث الى محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة سبب الوفاة.

ونقلت الجثة بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام وتبين أنها تدعى فاطمة أنور محمود السيد و أودعت المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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