فيه قنوات عايزه تدفع 500 ألف جنيه ..لمعرفة هذا الشيء؟

01 أبريل 2018 - 08:06 ص





استنكر الإعلامي جابر القرموطي، تدخل البعض في الحياة الخاصة للداعية الإسلامي معز مسعود، وطليقته بسنت نور الدين، قائلا :" إن الحياة الخاصة لها حرمتها"..



وأضاف "القرموطي" في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، بأن "قنوات فضائية عايزة تدفع 200 ألف جنيه، و500 ألف جنيه علشان يعرفوا هما اتطلقوا ليه؟.



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