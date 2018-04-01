الجبالي تكشف سرا خطيرا عن "سعد الدين إبراهيم"

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أمريكا

ال تي سي

سعد الدين ابراهيم

تهاني الجبالي


هاجمت المستشارة تهاني الجبالي، الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، ووصفته بأنه على رأس الطابور الخامس الأمريكي، حسبما قالت.

وأضافت "الجبالي" في حوارها لبرنامج " صح النوم " المذاع عبر  قناة " ال تي سي" الفضائية بأن كل من يلوذ بأمريكا و يأخذ منهم الدولارات فهو في هذا السياق.

وتابعت قائلة :" كل من يذوق طعم دولارات الغرب فهو إرهابي الإخوان.
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