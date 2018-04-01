الجبالي تكشف سرا خطيرا عن "سعد الدين إبراهيم"

01 أبريل 2018 - 08:18 ص





هاجمت المستشارة تهاني الجبالي، الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، ووصفته بأنه على رأس الطابور الخامس الأمريكي، حسبما قالت.



وأضافت "الجبالي" في حوارها لبرنامج " صح النوم " المذاع عبر قناة " ال تي سي" الفضائية بأن كل من يلوذ بأمريكا و يأخذ منهم الدولارات فهو في هذا السياق.



وتابعت قائلة :" كل من يذوق طعم دولارات الغرب فهو إرهابي الإخوان.



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