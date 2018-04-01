رئيس جامعة دمنهور يقدم على كارثة والسبب نجله

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نادية الزخاري

أكدت الدكتورة زينب علام، عميد كلية رياض الأطفال سابقWا بجامعة دمنهور، أن رئيس الجامعة عبيد صالح  يرتكب العديد من المخالفات في الجامعة، حيث سفر نجله للخارج ضمن المتفوقين وهو راسب.

وأوضحت "علام"، في لقاء مع برنامج "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن نجله حاصل على شهادة ثانوية "ليبية"، بمجموع 52%، و بالرغم من ضعف المجموع تم قبوله بكلية الصيدلة بالجامعة،  كما يمنح زوجته سيارة تابعة للجامعة تتحرك بها، موضحة أنهم رفعوا عليه أكثر من 140 قضية، طبقا لروايتها.

من جانبه رد عبيد صالح، رئيس الجامعة، قائلاً إن الجهات الرقابية فحصت وسترد في وقتها، والموضوع فى المحكمة هى التى ستفصل، وإذا كان مدانًا سيحترم قرارات النيابة، وما قيل عنه كذب وافتراء وسب وقذف علني، حسب قوله.

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