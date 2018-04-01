أسرار ما حدث بعد فوز السيسي في انتخابات الإخوان

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كشف المحامي والحقوقي طارق العوضي جانبًا مما حدث عقب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات موازية دعا لها إخوان مقيمون بالخارج واشترطوا التصويت بالرقم القومي .

وقال "العوضي" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "هتتصرف كيف يا عبد الرحيم ؛
الإخوان في الخارج كانوا عاملين انتخابات موازية للرياسة وكان السيسي قصاده 5 مرشحين وسمحوا لكل الناس انها تصوت بالرقم القومي ،، وجات النتيجة نجاح السيسي ،، قوم ايه هما مش عارفين يعلنوا النتيجة ولا يبرروها ازاي ،، وما زالت المفاوضات مستمرة".

كانت هذه التدوينة قبل 48 ساعة تقريبًا ، إلا أن مسؤولين عن الموقع قالوا إنه تعرض للاختراق ، ومن ثم تم إغلاقه بضع ساعات قبل أن ينشر المسؤولون عنه نتيجة مغايرة لتلك التي ظهرت.

و وعد المسؤولون عن الموقع بنشر العديد من التفاصيل عن النتيجة قريبًا أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية دون أن يحدد موعدًا.

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