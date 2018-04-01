والد ضحية الإهمال الطبي تكشف كارثة عن طبيبة ابنتها

01 أبريل 2018 - 08:41 ص

كشف فتحي، والد غادة ضحية الإهمال الطبي بالخصوص، تفاصيل كارثية عن الطبيبة المعالجة لنجلته قائلا: "إن ابنته كانت تعانى من مغص، وتوجهت لطبيبة اتضح أنها حاصلة على دبلوم تجارة وليست طبيبة كانت تعمل بمستشفى، وافتتحت مركز هليوبوليس للعلاج.



وأضاف فتحي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم": "الطبيبة أكدت أنها مصابة بورم ولا بد من استئصاله، وبعد استئصال الورم كانت ابنته في حالة متأخرة، وتبين أن ابنته كانت حامل، ولا تعاني من ورم، وعندما اتجه بها لمستشفى المطرية قالوا له: "إنت جايب لنا واحدة ميتة".



وتابع "فتحي"، أن الطبيبة فرت هاربة، وعندما توصلنا لمكان تواجدها، صاحب المنزل الذي كانت تتواجد به قام بتهريبها، وعندما تم ضبط صاحب المنزل، ونائب بالدائرة أخذ صاحب العمارة حتى يدلنا على مكان وجودها، وذهبنا لرئيس مباحث قسم الخصوص ورفض تحرير محضر.



ونوه، بأن الطبيبة تسببت في مقتل 11 حالة وفاة، ولم يتمكنوا من أخذ حقوقهم، وجاء زويهم له بالأمس لإعلان للتضامن معه لأخذ حقوقهم منها.

