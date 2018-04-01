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"والي" عن منظومة المعاشات: إحنا أحسن من دول تانية

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غادة والي، وزيرة التضامن
غادة والي، وزيرة التضامن

إيمان هاني

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عقبت غادة والي، وزيرة التضامن على  منظومة المعاشات في مصر وبعض المشاكل التي يتعرض لها أصحاب المعاشات قائلة: "إحنا أفضل من دول تانية وأحسن منظومات المعاشات الأخرى".

وأضافت "والي" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة" أون إي"، ع الإعلامي عمرو أديب، بأن الزوجة عندما يتوفي زوجها ترث الزوجة المعاش و الأولاد القصر حتي 26 سنة للولد و حتي زواج البنت.
 

وتابعت والي: "أنه حال طلاق  البنت يعود لها معاش والدها، وهذا لا يحدث في دول أخرى غير مصر".
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