"والي" عن منظومة المعاشات: إحنا أحسن من دول تانية

01 أبريل 2018 - 08:52 ص

عقبت غادة والي، وزيرة التضامن على منظومة المعاشات في مصر وبعض المشاكل التي يتعرض لها أصحاب المعاشات قائلة: "إحنا أفضل من دول تانية وأحسن منظومات المعاشات الأخرى".



وأضافت "والي" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة" أون إي"، ع الإعلامي عمرو أديب، بأن الزوجة عندما يتوفي زوجها ترث الزوجة المعاش و الأولاد القصر حتي 26 سنة للولد و حتي زواج البنت.



وتابعت والي: "أنه حال طلاق البنت يعود لها معاش والدها، وهذا لا يحدث في دول أخرى غير مصر".



شاهد الفيديو..





