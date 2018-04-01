أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 أبريل مارس في البنوك.

وسجل الدولار الأمريكي 17.5933 للشراء، و17.6917جنيه للبيع، واليورو 21.7929 جنيه للشراء، و21.9217 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 24.8770 جنيه للشراء، و25.0231 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.6913 جنيه للشراء، و4.7178 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.7894 جنيه للشراء، و4.8172 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 58.7345 جنيه للشراء، و59.1003 جنيه للبيع، و100 ين ياباني 16.5631 جنيه للشراء، و16.6604 جنيه للبيع.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.


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