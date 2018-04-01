التموين ترد على سحب البطاقة ممن يتجاوز دخله 2500 جنيه

01 أبريل 2018 - 09:20 ص





رد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين على الأنباء التى ترددت بشأن سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخله 2500 جنيه قائلا: إن الوزارة لم تنته حتى الآن من معايير أولوية استحقاق الدعم".



ونفى رمضان في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "أون لايف"، صحة ما تردد عن نية وزارة التموين سحب البطاقات التموينية ممن يزيد دخله على 2500 جنيه قائلا: "كل ما يثار عن سحب بطاقة التموين ممن يتعدى دخله 2500 جنيه غير صحيح، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على من يستحق ومن لا يستحقه".



وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن الدعم يتم توزيعه بالمساواة حاليًا وهو أمر غير عادل والدعم في مصر يحتاج عدالة وليس مساواة، مشيرًا إلى أن كل المواطنين يحصلون على حصص معينة في الخبز وكل مواطن يحصل على 50 جنيهًا من التموين.





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