بالفيديو.. القوات المسلحة تدمر معاقل جديدة للإرهاب

محمد الخرو
نشرت صفحة المتحدث العسكري مقطع فيديو بثت من خلاله البيان الـ17 لأخر نتائج العملية الشاملة بسيناء خلال الأيام الماضية.
وجاءت أهم نتائج البيان كالتالى:
- استهداف وتدمير عدد من الأهداف والتجمعات للعناصر التكفيرية.
- رصد واستهداف بؤرة إرهابية بشمال سيناء وتم القضاء على فرد شديد الخطورة
- تدمير 84 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر بشمال سيناء
- تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث قضت على 5 تكفيريين.
- اكتشاف وتفجير 163 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.
- ضبط 19 قطعة سلاح أنواع وبنادق آلية وقنبلة.
- تدمير 993 ملجأ ووكرا ومخزنا بداخلهم أجهزة لاسلكية وكميات من المواد الكيميائية.
- تدمير 19 عربة أنواع.
- ضبط 64 دراجة نارية بدون لوحات معدينة.
- تنظيم الدوريات المشتركة، حيث تم تنظيم أكثر من 600 كمين ودورية أمنية.
- القبض على 513 فردا من العناصر الإرهابية والمطلوبة أمنيا.
- اكتشاف وتدمير فتحة نفق بمدينة رفح بشمال سيناء.
- إحباط محاولة تسلل 169 عنصرا من جنسيات مختلفة عبر الحدود.
-استشهاد ضابط وجندى وإصابة ضابط صف وجندى.
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