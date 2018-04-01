بالفيديو.. القوات المسلحة تدمر معاقل جديدة للإرهاب

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المتحدث العسكرى

نشرت صفحة المتحدث العسكري مقطع فيديو بثت من خلاله البيان الـ17 لأخر نتائج العملية الشاملة بسيناء خلال الأيام الماضية.

 وجاءت أهم نتائج البيان كالتالى:

- استهداف وتدمير عدد من الأهداف والتجمعات للعناصر التكفيرية.

- رصد واستهداف بؤرة إرهابية بشمال سيناء وتم القضاء على فرد شديد الخطورة

- تدمير 84 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر بشمال سيناء

- تنفيذ عملية نوعية بنطاق الجيش الثالث قضت على 5 تكفيريين.

- اكتشاف وتفجير 163 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

- ضبط 19 قطعة سلاح أنواع وبنادق آلية وقنبلة.

- تدمير 993 ملجأ ووكرا ومخزنا بداخلهم أجهزة لاسلكية وكميات من المواد الكيميائية.

- تدمير 19 عربة أنواع.

- ضبط 64 دراجة نارية بدون لوحات معدينة.

- تنظيم الدوريات المشتركة، حيث تم تنظيم أكثر من 600 كمين ودورية أمنية.

- القبض على 513 فردا من العناصر الإرهابية والمطلوبة أمنيا.

- اكتشاف وتدمير فتحة نفق بمدينة رفح بشمال سيناء.

- إحباط محاولة تسلل 169 عنصرا من جنسيات مختلفة عبر الحدود.

-استشهاد ضابط وجندى وإصابة ضابط صف وجندى.
شاهد الفيديو..


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