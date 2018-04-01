ماذا قال مرتضى منصور عن إهانته لـ"الخطيب"؟

01 أبريل 2018 - 09:32 ص





قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، شخصية محترمة، مضيفا:"لن نسمح لأى شخص بإحداث فتنة بين النادي الأهلي أو الزمالك".



وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "قلم حر" المذاع على فضائية " ال تي سي" قائلا :" كان لى مداخلة لأحد البرامج والبعض توقع أنى سبيت الخطيب، وأنا لم أقصده".



وتابع:"علاقتى بالخطيب محترمة جدا وهو صاحبى من زمان ولم أوجه أي إهانة له يوما من الأيام، وربنا يرجعه من أبوظبى سالما ومعافى، وأى حد عايز يفسد العلاقة بين الأهلي والزمالك سيتم التصدى له بقوة".





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