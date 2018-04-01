في احتفالية الإخوان..قيادي يطالب بـ "عزل القيادة"

01 أبريل 2018 - 09:39 ص

استنكر محيي الدين عيسي القيادي الإخواني البرلماني السابق ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد باحتفالية في اسطنبول ، بمناسبة مررو 90 عاما على التأسيس.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الاحتفالية ينبغي أن تكون حتي كشف حساب عن الإنجاز والإخفاق وأسبابه ، وعن تصور الجماعة للمستقبل القريب والبعيد .

كما طالب بتشكيل لجنة لكتابة تاريخ الجماعة بإنصاف لمعرفة مواضع الخلل ، وأيضا موقف الجماعة من أفكار سيد قطب والمودودى وقضية الجاهلية والحاكمية وبيان عن لائحة جديد تسمح بالشفافية وإمكانية عزل القيادة وسحب الثقة والمحاسبة المالية.

وتساءل عيسي لماذا أخفق الإخوان فى مصر بينما استطاعت الجماعة فى معظم الدول التعايش مع نظم حكم غير إسلامية كمثل الكويت والمغرب والأردن ، بحسب وصفه.

كما تساءل أيضا لماذا نجت أحزاب لا تنتمى للإخوان فى إحراز تقدم كبير فى دول مثل ماليزيا وتركيا ولماذا الصدام فقط يكون فى مصر؟

في ذات السياق استنكر القيادي السابق بالجماعة إبراهيم الزعفراني دعوة الجماعة للاحتفال اليوم بمناسبة مرور 90 عامًا على إنشائها.

وأكدفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كان يتمنى أن تكون دعوة الإخوان لمنتدى يتم مناقشة المراجعات والجهود والدروس المستفادة من التجربة والأخطاء.

وأضاف أن تمنيت لو كانت دعوة الاخوان اليوم الأحد الموافق هى عوة لمنتدى بمناسبة ذكرى مرور تسعين عاما على إنشاء الجماعة ، وليس تدشين احتفالات ، لافتا إلي أن الاحتفالات تعقد فى فترات تحقيق نصر ، ، أو فى زمن القوة والصعود أما فى فترة الانتكاسة والمحن والقتلى والسجناء والإعدامات والتشريد والمطاردة ، فالاحتفالات تكون فى غير محلها، بحسب قوله.