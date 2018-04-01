  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:02 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

ماذا قال مرتضى منصور عن إهانته لـ"الخطيب"؟

احتفالية الإخوان

في احتفالية الإخوان..قيادي يطالب بـ "عزل القيادة"

العقيد أركان حرب تامر الرفاعى

بالفيديو.. القوات المسلحة تدمر معاقل جديدة للإرهاب

الدولار

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

المستشارة تهاني الجبالي

الجبالي تكشف سرا خطيرا عن "سعد الدين إبراهيم"

الإعلامي جابر القرموطي

فيه قنوات عايزه تدفع 500 ألف جنيه ..لمعرفة هذا الشيء؟

صلاح

صحفي بريطاني لصلاح: أهداف وشبرقة .. إجوان وبعزقة

السيسي

أسرار ما حدث بعد فوز السيسي في انتخابات الإخوان

علي جمعة

علي جمعة: ذرية آل البيت تصل إلى 40 مليون شخصًا

خطاب

خطاب: الأهلي أنهى اتفاقه مع صانع ألعاب الزمالك

في احتفالية الإخوان..قيادي يطالب بـ "عزل القيادة"

الحياة السياسية

احتفالية الإخوان
احتفالية الإخوان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

ننشر مرافعة دفاع المتهمين بقضية "فض رابعة"

#

نجل قيادي إخواني: هذا ما حدث بزنزانة المرشد

#

تجديد حبس "خرم" 15 يومًا على ذمة قضية "مكملين 2"

#

السودان تفجر مفاجأة بشأن طرد قيادات الإخوان

اسطنبول

محيي الدين عيسي

90 عاما

احتفالية الإخوان

عزل القيادة

استنكر محيي الدين عيسي القيادي الإخواني البرلماني السابق ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد  باحتفالية في اسطنبول ،  بمناسبة مررو 90 عاما على التأسيس.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  أن الاحتفالية ينبغي أن  تكون حتي  كشف حساب عن الإنجاز والإخفاق وأسبابه ، وعن تصور الجماعة للمستقبل القريب والبعيد .

كما طالب بتشكيل لجنة لكتابة تاريخ الجماعة بإنصاف لمعرفة مواضع الخلل ، وأيضا موقف الجماعة من أفكار سيد قطب والمودودى وقضية الجاهلية والحاكمية وبيان عن لائحة جديد تسمح بالشفافية وإمكانية عزل القيادة وسحب الثقة والمحاسبة المالية.

وتساءل عيسي لماذا أخفق الإخوان فى مصر بينما استطاعت الجماعة فى معظم الدول التعايش مع نظم حكم غير إسلامية كمثل الكويت والمغرب والأردن ، بحسب وصفه.

 كما تساءل أيضا لماذا نجت أحزاب لا تنتمى للإخوان فى إحراز تقدم كبير فى دول مثل ماليزيا وتركيا ولماذا الصدام فقط يكون فى مصر؟

في ذات السياق استنكر القيادي السابق بالجماعة إبراهيم الزعفراني دعوة الجماعة للاحتفال اليوم بمناسبة مرور 90 عامًا على إنشائها.

وأكدفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كان يتمنى أن تكون دعوة الإخوان لمنتدى يتم مناقشة المراجعات والجهود والدروس المستفادة من التجربة والأخطاء.

وأضاف أن  تمنيت لو كانت دعوة الاخوان اليوم الأحد الموافق هى عوة لمنتدى بمناسبة ذكرى مرور تسعين عاما على إنشاء الجماعة ، وليس تدشين احتفالات ، لافتا إلي أن الاحتفالات تعقد فى فترات تحقيق نصر ، ، أو فى زمن القوة والصعود أما فى فترة الانتكاسة والمحن والقتلى والسجناء والإعدامات والتشريد والمطاردة ، فالاحتفالات تكون فى غير محلها، بحسب قوله.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى تسجل 27 درجة
» شاهد .. عبد الحليم حافظ يحرج مفيد فوزي في فيديو نادر
» بسنت نور الدين وأمها: متشتموش معز مسعود
» شاهد .. إليسا تعتدي على أحلام على الهواء
» شاهد . طائرة "يوم القيامة" الأمريكية القادرة على تدمير روسيا
» اتهام أحلام بطرد مطربة من "ذا فويس" لأنها "سمينة" .. هكذا ردت
» طرح أول "عملة رقمية" يمكن استخدامها خارج الانترنت
» يكسب 9 مليون شهريًا دون أن يغادر غرفته
» شبكة تواصل اجتماعي جديدة قد تزيح "فيس بوك"
» روائح يصدرها الجسم قد تدل على إصابتك بمرض خطير
» ترامب يشتم "واشنطن بوست" و "أمازون" .. ما السر؟

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX