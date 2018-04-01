"عبد العظيم" يطالب السيسي بإعطاء موسى وسام الجمهورية

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معتز عبد الفتاح: 10 منافسين أمام السيسى فى الرئاسية

طالب الناشط السياسي حازم عبد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يعطي وسام رفيع المستوى لمنافسة في الانتخابات المهندس موسي مصطفي موسي.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، مصطحبًا معها صورة لمرشحي الرئاسة، قائلًا: "بعد انتهاء العرس الديمقراطي نتمنى من الرئيس السيسي أن يبادر بلفته كريمة وتقليد المقاتل موسى مصطفى موسى أحد أوسمة الدولة مثل وسام الجمهورية أو نجمة سيناء تقديرًا لجهوده المخلصة أن يكون متواجدًا في الانتخابات في آخر لحظة".

واختتم تدوينته بقوله: "فلولاه لكانت استفتاء بلا طعم ولا منافسة وسيفسد فرحة المصريين".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "عبد العظيم"، فقال أحمد زرأب،: "قريبا يصدر قرار تعيينه زعيما للمعارضة الوطنية الشريفة".

وأضاف آخر: "في جميع الأحوال وأيا كان المنافس، السيسى نجاحه الساحق كان مضمونا، وإحنا فعلا نزلنا في استفتاء على حب وتأييد السيسى ومصر".


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