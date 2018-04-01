بطل عالمى يختار "صلاح" كأفضل لاعب

01 أبريل 2018 - 09:45 ص

أشاد البطل العالمي في لعبة الملاكمة، الإنجليزي أنطونى جوشوا، بمهارات اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، واختاره كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وتم طرح سؤال على الملاكم الشهير عن أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى محمد صلاح أم كيفين دى بروين، أكد جوشوا أن محمد صلاح أفضل لاعب، بينما منح كريستيانو رونالدو الأفضلية على ليونيل ميسى، وفقًا لموقع "talkSPORT "، الرياضى.

ويتوج محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الأول مجهوداته خلال الموسم الجارى بتصدر ترتيب الهدافين فى البريميرليج برصيد 29 هدفا آخرها بالأمس أمام كريستال بتسجيل هدف فوز الريدز فى المباراة التى أنتهت بفوز ليفربول 2 / 1، بالإضافة إلى ولعه بالأهداف الحاسمة سواء فى الدورى المحلى أو البطولة الأوروبية التى يشارك فيها فريقه وينتظر فيها مواجهة غاية فى الندية أمام مانشستر سيتى الإنجليزى يوم الأربعاء المقبل.