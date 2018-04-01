تعرف على طلبات «جلال» لتدعيم الزمالك

01 أبريل 2018 - 09:48 ص

قال الإعلامي إسلام الشاطر، إن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الزمالك، طلب من مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور بضرورة التعاقد مع بعض اللاعبين الفترة القادمة في إطار تدعيم صفوف الفريق.

وكشف"الشاطر" خلال برنامجه "إكسترا تايم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عن أسماء اللاعبين الذين يرغب الجهاز الفني في ضمهم، ويأتي على رأس تلك القائمة إيريك تراوري وأحمد عبد العزيز "مودي"، لاعبا مصر للمقاصة لحاجة الفريق الأبيض الشديدة إلى خدماتهما في الموسم الجديد.