» كاهن: قصص الحب عبر "الواتس" زنا

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قال القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد، إن اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية توسع قاعدة الانفصال.

وأضاف "بسيط" خلال لقائه ببرنامج الشارع المصري، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن ظروف العصر تغيرت، ويمكن للشخص أن يمارس الحب عن طريق "الواتس" أو وسائل التواصل أو الصور، وكلها نوع من الزنا.

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