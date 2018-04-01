» كاهن: قصص الحب عبر "الواتس" زنا

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منار شديد
قال القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، كاهن كنيسة السيدة العذراء في مسطرد، إن اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية توسع قاعدة الانفصال.
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