"ميدو" يكشف مفاجأة عن مصير عبد الله السعيد

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أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أن عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي سيعود للمشاركة مجددًا في القلعة الحمراء في الموسم المقبل نافيًا رحيله كما يتردد عبر وسائل الإعلام.

وأضاف "ميدو"، فى تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تجميد أى لاعب حتى ولو كان ليس بالشكل الرسمى فهو ضد قواعد "فيفا" وقواعد اللاعبين المحترفين".

وأشار ميدو إلى أن انتقال عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، إلى نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة سيكون مخاطرة كبيرة بالنسبة له، خاصة أنه من أبناء الأهلي المخلصين، مؤكدًا أنه كزملكاوى يتمنى انضمام متعب للزمالك.


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