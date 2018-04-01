» مليون مسيحي متضرر من قانون الأحوال الشخصية

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زعم وسيم وجيه، المحامي المتخصص في ملف الأحوال الشخصية، أن هناك مليون مسيحي في مصر يعانون من هذا الملف.

وقال "وجيه" خلال لقائه ببرنامج الشارع المصري، المذاع على قناة الحدث اليوم، إن من ترجم الآية التي تقول "لا طلاق إلا لعلة الزنا" ظلم بها حوالي مليون مسيحي متضررون في مصر

ولفت وسم  وجية، المحامي المتخصص في ملف الأحوال  الشخصية  إلى أن هذا العدد ليسوا جميعهم لديهم مشكلة "الزنا"، ولكن كثيرون يتضررون من أزواج مدمنين مثلا.

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