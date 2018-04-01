» "ميدو" لـ "شيكابالا": "ماترجعش الزمالك"

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وجه أحمد حسام (ميدو) مدرب وادي دجلة الأسبق، نصيحة لمحمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك المعار لصفوف نادي الرائد السعودي،  بعدم العودة إلى القلعة البيضاء الفترة القادمة والاستمرار في فترة احترافه خارجيا.

وأضاف "ميدو" في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "شيكابالا في الزمالك يعاني من ضغوطات كثيرة، وأفضل له  أن يلعب خارجيا بعيدًا عن تلك الضغوطات".

وتابع: "شيكابالا أخ لي وأتمنى له التألق في أي وقت، وهذا لن يحدث إلا في نادٍ لا توجد فيه ضغوطات كبيرة".


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