"حمزة" يوجه رسالة قوية للرئيس "السيسى"

01 أبريل 2018 - 10:02 ص

وجه الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبه فيها بتغير آليات الحكم خلال المرحلة الثانية من حكمة.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا: "الي عبد الفتاح السيسي ما يحدث لن يفيد، فالشعب لن يصدق إعلام الأجهزة بل أصبحوا نكتة بايخة ومسار سخرية".

وتابع: "الفرصة الوحيدة هو تغيير أدوات وآليات الحكم والبعد عن العالم المسرحي مثل حلق الحاجة زينب والمحروسة في القناة والسجادة الحمراء للسيارة".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "عبد العظيم"، فقال حساب يحمل اسم "ابن النيل" قائلًا: "خد بالك بعد التويتة دي يا دكتور، ده تقريبا ساب المحاماة واشتغل مخبر!"

وأضاف آخر قائلًا: "هذه الرسالة ستقودك إلى الخراب يا دكتور".