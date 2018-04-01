رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان: مصر رأس الأمة العربية

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أكد محمد على علاوي، رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان، إنهم كأمة عربية يعتبرون مصر رأس الأمة العربية، وعندما تتعافى مصر يتعافى جسد الأمة العربية.

وشدد "علاوي" خلال لقائة  ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه بغض النظر عن الخلافات السياسية الموجوة فإن مصير الأمة العربية معلق بها، ويجب الوقوف معها كدولة.

وشدد رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان، على أن هناك مشاريع إقليمية توظف الإسلام السياسي، سواء بالسنة أو الشيعة، وترى مصر عدوا لها، وتبذل الأموال لإضعافها، وتتخذ منها موقفا مسبقا ويخدمون أجندة تريد تدمير مصر.

واختم حديثه قائلا: أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر، وتابعوها تمت بشفافية وتم بثها على التليفزيون، وهناك تطور إيجابي عن الانتخابات الماضية.


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