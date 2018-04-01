  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:46 م
بحث متقدم
لاشين إبراهيم

تعديل موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس السادات

قرار خطير اتخذه السادات بشأن زعيم " التكفير والهجرة"

إيهاب جلال: فوز المقاصة على الأسيوطى مستحق

تعديلات بالجملة على تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

صورة الخبر

الحكومة مارست ضغوطا على الصحفيين الأجانب أثناء "الرئاسية"

عبد الفتاح السيسي

اليوم السابع تحذف خبرا حساسا عن السيسي

داعش

"داعش" يشارك في كأس العالم بـ"قذائف الهاون"

البرادعي

تعليق مثير "للبرادعي" حول جامعة الدول العربية

"السعيد" و"متعب" يغيبان عن مران الأهلي

"ميدو" يكشف مفاجأة عن مصير عبد الله السعيد

الإخوان المسلمين

هل تدرج الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية؟

عبد الوهاب المسيري

ماضي : هذه أغرب قصة سمعتها من"المسيري"

ماضي : هذه أغرب قصة سمعتها من"المسيري"

الحياة السياسية

عبد الوهاب المسيري
عبد الوهاب المسيري

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

رئيس شورى الجماعة الإسلامية لعبد الماجد: "ارحمنا"

#

«صقر قريش» أنقذته امرأة.. تعرف على القصة؟

#

7 قطاعات إيرانية تمول بشار الأسد بـ 1.7 مليار دولار سنويا

#

تشغيل الاطفال خارج نطاق القانون

شهداء

سقوط

أبو العلا ماضي

عبد الوهاب المسيري

الاحتلال الجزائري

قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط إن يوم الأرض الفلسطيني يتكرر كل عام وإن كان هذا العام كان الاحتجاج بشكل لافت وكبير ، خاصة أهلنا الأبطال المحاصرين في غزة.

وتساءل ماضي علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، لعل البعض يثير سؤالًا قد يبدوا ساذجًا حول أهمية هذه الاحتجاجات التي دفع فيها حتى الآن أبطالنا شهداء وإصابات بالمئات، مضيفا أن هذه القصة التي سمعتها من المرحوم المفكر الكبير د. عبد الوهاب المسيري- وهو الذي أفنى معظم عمره في دراسة الظاهرة الصهيونية ودافع عن القضية الفلسطينية-  تجيب على هذا السؤال بطريقة شافية كافية.

وأضاف أن  د. المسيري حكي له عن الاحتلال الفرنسي للجزائر، أن جنرالًا كبيرًا بالجيش الفرنسي المحتل لاحظ في أحد المناطق التي يقود فيها قوات الاحتلال، أن أهالي هذه المنطقة كل عشر أو خمسة عشر عامًا يجمع مشايخهم أفرادًا من القبائل يحملون العصى والسيوف ويهجمون على معسكر القوات الفرنسية التي تقتل عددًا كثيرًا منهم بالرصاص ويعود الباقون للقبيلة.

وتابع قائلا في روايته :  فلما فكر في هذا الأمر، استدعى هذا القائد الفرنسي شيخًا من شيوخ القبائل الجزائرية التي تقوم بذلك وسأله: يا شيخ ألا تعلمون أن ما تقومون به من هجوم على معسكراتنا هو هجوم فاشل وسوف يُقتل عدد كبير منكم على الأقل لعدم تكافؤ السلاح؟!

فأجاب الشيخ: نعم نعرف، فسأل الجنرال الفرنسي: إذًا ولم تهجمون علينا كل فترة من السنين؟! فأجاب الشيخ: حتى ننقل العداء لكم من جيل إلى جيل وحتى يتذكر كل جيل أنكم احتلال وأنكم قتلتم أهلهم، حتى يأتي جيل ويستطيع أن يحرر أرضنا منكم.

وأوضح ماضي أنه للعلم الجزائر تحررت بالفعل من الاحتلال الفرنسي ولكن بعد 132 عاماً، نعم لأن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان عام 1830م واستمر حتى عام 1962م (تذكروا أن عمر دولة الاحتلال الصهيوني في مايو القادم هو 70 عامًا فقط).

واختتم حديثه قائلا: تذكرت هذه القصة وأظن فيها إجابة على من يقول لماذا هذه المسيرة التي قدمت ستة عشر شهيدًا وأكثر من ألف مصاب، لأنه ببساطة تُذكّر الأجيال الجديدة بهذا العداء وهذا الاحتلال حتى يستطيع جيل من الأجيال تحرير الأرض وأخذ الثأر.

يذكر أن يوم الأرض الفلسطيني ، تعود احداثه لمارس عام1976م بعد أن قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية.

ويُعتبر يوم الأرض حدثًا محوريًا في الصراع على الأراضي الفلسطينية حيث أن هذه المرة الأولى التي يُنظم فيها العرب في فلسطين منذ عام 1948م احتجاجات ردًا على السياسات الصهيونية بصفة جماعية وطنية فلسطينية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصورة.. كلاي بالجلباب البلدى علي مركب نيلي
» وزير الدفاع الأمريكي لـ"مستشار ترامب": "أنت شيطان متجسد"
» تأجيل محاكمة "بديع" و7 آخرين لتعذر حضورهم
» سقوط حطام محطة فضاء صينية على الأرض قريبًا
» كأس العالم فى روسيا مهدد بالإلغاء
» بعد 15 عاما..أول ظهور لوزير داخلية صدام
» خطأ دبلوماسي يكلف أميرا بلجيكيا خفض راتبه سنة
» حالة تأهب قصوى بالمحافظات بالتزامن الأعياد القبطية
» مليون مسيحي متضرر من قانون الأحوال الشخصية
» "ميدو" لـ "شيكابالا": "ماترجعش الزمالك"
» كاهن: قصص الحب عبر "الواتس" زنا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX