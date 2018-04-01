أهالي سيناء شريك أساسي في الحرب على الإرهاب

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عملية سيناء 2018

خبير مكافحة الارهاب الدولي

أكد العقيد حاتم صابر، الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي، أن العمليات القتالية خلال العملية الشاملة سيناء 2018 في تناقص وتكاد أن تندحر وتتلاشى مواقف الخطورة الخاصة بتمركزات الإرهابيين وأماكن تخزين السلاح ذات القدرة العالية، والمواد المفرقعة شديدة الخطورة.

وأوضح الخبير الأمني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "on live"، اليوم الأحد، أن العمليات النوعية تعنى ورود معلومات مخابراتية معظمها تستخلص من بيانات المواطنين، وهذا يُشير لأن الوعي الأمني والثقافي لسكان شمال ووسط سيناء أصبح على قدر عالي من المعرفة بحجم الأخطار التي تواجهها الدولة، ما يدفعهم لتقديم البلاغات ضد الإرهابيين.

 ولفت حاتم صابر، الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي، على أن أهالي سيناء أصبحوا شريكا أساسيا في الحرب على الإرهاب في سيناء، وذلك منذ الهجوم الإرهابي الغاشم على مسجد الروضة.


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