رئيس محكمة النقض يترأس وفدًا قضائيًا بالمغرب

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ترأس المستشار مجدي أبو العلا رئيس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض وفدًا قضائيًا متجهًا إلى المغرب يرفقه المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي  لحضور افتتاح المؤتمر الأول حول العدالة تحت شعار استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضيين واحترام قواعد سير العدالة المنعقد بمدينة مراكش المغربية في الفترة من 2 حتى 4 من هذا الشهر وسوف يلقي المستشار مجدي ابوالعلا الكلمة الافتتاحية كما يحضر رؤساء مجالس وزارة العدل من مختلف دول العالم


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