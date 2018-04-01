أموال تمويل الإرهاب تأتى من إنجلترا

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كشف اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، تفاصيل جديدة عن العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، قائلا: "بدأت منذ شهرين ونصف، بعد ورود معلومات عن أن هناك عمليات إرهابية كبيرة سوف تحدث تزامنًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لإظهار مصر غير آمنة، مشددًا على أن القوات المسلحة نجحت في تأمين العملية الانتخابية ومرورها بسلام".

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأحد، أن العملية سيناء 2018 ما زالت مستمرة، وأهم ما فيها تدمير بؤر إرهابية والقضاء على 5 تكفيريين، واكتشاف وجود فتحة نفق، ووجود سيارة بها، وشدد على أن مصر سوف تستطيع القضاء على العناصر الإرهابية وتطهير سيناء من الإرهاب نهائيًا.

واستكمل سمير فرج ان معظم أموال التمويل التي تأتي للإرهاب تأتى من إنجلترا التي أصبحت المركز الرئيسي للإخوان في العالم، ويتم تهريبها عن طريق دول معينة لإدخالها للإرهابيين في مصر.


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