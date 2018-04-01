» حالة تأهب قصوى بالمحافظات بالتزامن الأعياد القبطية

01 أبريل 2018 - 10:33 ص

رفعت قوات الأمن حالة التأهب القصوى في جميع المحافظات بالتزامن مع احتفالات الأقباط بالأعياد المسيحية.

ويأتي ذلك إلى منع أي أعمال تخريبية او قيام أي عناصر بأعمال تهدف إلى الفتنة داخل الوطن.

ويقام في جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر صلوات وقداسات احتفالا بـ"أحد الشعانين" وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد القيامة المجيد ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يسمي أيضا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين وفارشاً ثيابه وأغصان الأشجار والنخيل تحته، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم، وترمز أغصان النخيل أو السعف إلى النصر.