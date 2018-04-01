"بكرى" يكشف عن آليات جديدة لمواجهة الإرهاب

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كشف النائب مصطفى بكري، عن روشتة جديدة سيناقشها البرلمان من أجل مواجهة حاسمة مع الإرهاب خلال الفترة المقبل بمشاركة قوى إقليمية.  

وأضاف فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "اليوم تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون المجلس الأعلي لمواجهة الارهاب والتطرف".

وتابع: "هذا المشروع يحدد في 15 بندًا روشتة المواجهة  السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والأمنية لمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف".

وأشار: "يقترح إنشاء كيان إقليمي للتعاون في المواجهة ويضع القانون ضمن آليات المواجهة تنمية المناطق العشوائية ومناطق التطرف ومراجعة المناهج الدراسية".

 واختتم تدوينتة بقوله: "أنها بداية هامه وقويه وجادة".


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