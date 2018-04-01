تطويرالعشوائيات: نحن نسابق الزمن

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قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه حتى الآن تم إخلاء 96% من سكان مثلث ماسبيرو على المستوى السكني، والـ4% سبب تأخيرهم وجود نزاعات حول الوحدات، و68% على مستوى الورش والمحلات.

ولفت "صديق"، خلال حواره ببرنامع "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية  "إكسترا نيوز"،اليوم الأحد، إلى أن الدولة والصندوق جاهزين للإخلاء تمامًا لكن التأخير سببه ظروف الأهالي، وعدم الرغبة في الإخلاء قسريًا.

وأضاف خالد صديق المدير  التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، نحن نسابق الزمن، لإعادة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو؛ لإعادة الأهالي الذين يرغبون في العودة للمنطقة مرة أخرى سريعًا.


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