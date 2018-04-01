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ضبط 5 أطنان دقيق بلدى ونصف طن سولار مدعم بالمنيا

قبلي وبحري

ادولة دقيق
ادولة دقيق

جمال زكى

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أجهزة الأمن

ضبط

المنيا

دقيق

مديرية التموين

تمكن ضبط مباحث التموين بالمنيا القبض على صاحب مخزن للسلع الغذائية بحوزته كمية كبيرة من الدقيق المدعم والسولار بغرض بيعه بالسوق السوادء بالمنيا

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من مباحث التموين بضبط عبد الرحمن .أ. م  42 سنة صاحب مخزن سلع غذائية ومقيم بدائرة مركز سمالوط  وذلك لقيامة بتجميع من الدقيق البلدي استخراج 82% المخصص للمخابز البلدية وسولار ببيعها بالسوق السوداء حيث تم ضبط 5 أطنان و850 كيلو  دقيق بلدي  مدعم استخراج 82% و500 لتر سولار.

وضبط قاسم  .س.م 49 سنة صاحب محل جزارة ومقيم بدائرة مركز بني مزار وذلك لعرضه للبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية حيث تم ضبط 12 كيلو  لحوم ذبح خارج المجازر.

كما تم ضبط هاني .أ.ع  45 سنة صاحب مخزن خردوات ومقيم بمركز أبو قرقاص وذلك لحيازته سلع بدون فواتير ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات  حيث تم ضبط 16 ألف وحدة أدوات مكتبية متنوعة مجهولة المصدر

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