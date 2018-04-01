مجلس الوزراء يكشف السبب الحقيقي وراء إقامة منطقة حرة بنويبع

01 أبريل 2018 - 10:45 ص

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقامة منطقة حرة بنويبع لجذب الاستثمار موضحًا أن الحكومة لديها اهتمام شديد بأن تكون هناك تنمية متكافئة في مختلف المناطق الجغرافية.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن الدولة قامت بإنشاء مشروعات في مناطق الصعيد وكذلك في سيناء ومختلف أنحاء الجمهورية موضحًا أن الدولة تهتم بالصناعات التي تتفوق فيها مصر .

وتابع: "الدولة وجدت منطقة نويبع لديها المقومات التي تصلح للاستثمار الاقتصادي ومن هنا جاءت فكرة المنطقة الحرة هناك".

شاهد الفيديو..

