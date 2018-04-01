محافظ جنوب سيناء: منطقة حرة بـ نويبع تخلق فرص عمل كثيرة

01 أبريل 2018 - 10:50 ص

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن إنشاء منطقة حرة في ميناء نويبع كان مطلبا شعبيا حيث إن المواطنين هناك كانوا يعيشون على السياحة فقط وكان مصدر رزقهم الوحيد وانخفضت السياحة في الآونة الأخيرة هناك حتى وصلت لـ2%.

وأضاف "فودة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال" على قناة "العاصمة" أن الحكومة قامت بتطوير ميناء نويبع بـ 350 مليون جنيه وقدم المحافظ كل الأوراق من أجل إنشاء منطقة حرة من أجل توفير فرص عمل للشباب هناك وتنشيط السياحة مرة أخرى.

وأشار إلى أن تلك المنطقة ستوفر 14 ألف فرصة عمل للشباب موضحًا أن نويبع هو الميناء الوحيد الذي يربط بين المشرق العربي والمغرب العربي.