استئناف محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف المنيا

01 أبريل 2018 - 10:54 ص

تستأنف اليوم الأحد، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 39 متهمًا فى أحداث عنف وقعت بمراكز محافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وقال مصدر قانونى إن المحكمة سوف تواصل الاستماع إلى باقى الشهود ومرافعة الدفاع عن بعض المتهمين فى 4 قضايا تتعلق بأعمال عنف وشغب وقعت بمراكز محافظة المنيا

وأشار المصدر إلى أن القضايا الأربعة تضم 11 متهمًا فى أحداث أبو قرقاص و6 متهمين فى اقتحام سنترال ديرمواس و5 متهمين فى أحداث بندر المنيا و17 متهما فى أحداث اقتحام نقطة شرطة الحواصلية بمركز المنيا

وكانت المحكمة العسكرية قضت خلال الشهور الماضية بالسجن المؤبد غيابيًا بحق المتهمين المدانين اليوم قبل أن يتم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة