«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

01 أبريل 2018 - 10:55 ص

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة استعدت جيدًا لشهر رمضان، متابعًا أن معرض أهلا رمضان سيقام بالتعاون مع الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف «رمضان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس السبت، أنه سيتم إقامة معارض «سوبر ماركت أهلا رمضان» بأسعار تنافسية تصل لفارق 25% عن السلع في الخارج بكل محافظات الجمهورية، وسيتم توفير بها جميع السلع الأساسية بداية من «الياميش» والدواجن واللحوم بكل أنواعها.