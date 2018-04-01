» بعد 15 عاما..أول ظهور لوزير داخلية صدام

01 أبريل 2018 - 11:05 ص

قامت عدد من وسائل الإعلام بنشر صورة لوزير الداخلية العراقي الأسبق، محمود ذياب الأحمد، في عهد صدام حسين.

وظهر الأحمد في صورة مع عدد من السودانيين، حيث يعمل الأحمد مهندسا في السودان ، حسب موقع السومرية نيوز العراقي.

ويعد الأحمد آخر وزير داخلية في فترة حكم صدام حسين قبل عام 2003.

وكانت وزارة العدل العراقية، قد أعلنت في يوليو 2012، الإفراج عن وزير الداخلية في عهد النظام السابق محمود ذياب الأحمد، بعد انتهاء حكمه، والتأكد من عدم مطلوبيته للقضاء.