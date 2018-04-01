  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:44 م
بحث متقدم
لاشين إبراهيم

تعديل موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس السادات

قرار خطير اتخذه السادات بشأن زعيم " التكفير والهجرة"

إيهاب جلال: فوز المقاصة على الأسيوطى مستحق

تعديلات بالجملة على تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

صورة الخبر

الحكومة مارست ضغوطا على الصحفيين الأجانب أثناء "الرئاسية"

عبد الفتاح السيسي

اليوم السابع تحذف خبرا حساسا عن السيسي

داعش

"داعش" يشارك في كأس العالم بـ"قذائف الهاون"

البرادعي

تعليق مثير "للبرادعي" حول جامعة الدول العربية

"السعيد" و"متعب" يغيبان عن مران الأهلي

"ميدو" يكشف مفاجأة عن مصير عبد الله السعيد

الإخوان المسلمين

هل تدرج الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية؟

عبد الوهاب المسيري

ماضي : هذه أغرب قصة سمعتها من"المسيري"

بالصور..

بعد 15 عاما..أول ظهور لوزير داخلية صدام

عرب وعالم

وزير داخلية صدام
وزير داخلية صدام

وكالات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. ماذا قال خيري رمضان في أول ظهور له ؟

#

خائن صديقه أقام علاقة مع زوجته وقتله بحجر

#

النقض تؤيد الحبس عامًا بحق 15 متظاهرًا

#

بالفيديو.. أول ظهور لنجل شقيق علي عبدالله صالح

أول ظهور

محمود ذياب الأحمد

وزر الداخلية

وزير صدام حسين

قامت عدد من وسائل الإعلام بنشر صورة لوزير الداخلية العراقي الأسبق، محمود ذياب الأحمد، في عهد صدام حسين.

وظهر الأحمد في صورة مع عدد من السودانيين، حيث يعمل الأحمد مهندسا في السودان ، حسب موقع السومرية نيوز العراقي.

ويعد الأحمد آخر وزير داخلية في فترة حكم صدام حسين قبل عام 2003.

وكانت وزارة العدل العراقية، قد أعلنت في يوليو 2012، الإفراج عن وزير الداخلية في عهد النظام السابق محمود ذياب الأحمد، بعد انتهاء حكمه، والتأكد من عدم مطلوبيته للقضاء.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصورة.. كلاي بالجلباب البلدى علي مركب نيلي
» وزير الدفاع الأمريكي لـ"مستشار ترامب": "أنت شيطان متجسد"
» تأجيل محاكمة "بديع" و7 آخرين لتعذر حضورهم
» سقوط حطام محطة فضاء صينية على الأرض قريبًا
» كأس العالم فى روسيا مهدد بالإلغاء
» بعد 15 عاما..أول ظهور لوزير داخلية صدام
» خطأ دبلوماسي يكلف أميرا بلجيكيا خفض راتبه سنة
» حالة تأهب قصوى بالمحافظات بالتزامن الأعياد القبطية
» مليون مسيحي متضرر من قانون الأحوال الشخصية
» "ميدو" لـ "شيكابالا": "ماترجعش الزمالك"
» كاهن: قصص الحب عبر "الواتس" زنا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX