  • الأحد 01 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:44 م
بحث متقدم
لاشين إبراهيم

تعديل موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس السادات

قرار خطير اتخذه السادات بشأن زعيم " التكفير والهجرة"

إيهاب جلال: فوز المقاصة على الأسيوطى مستحق

تعديلات بالجملة على تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

صورة الخبر

الحكومة مارست ضغوطا على الصحفيين الأجانب أثناء "الرئاسية"

عبد الفتاح السيسي

اليوم السابع تحذف خبرا حساسا عن السيسي

داعش

"داعش" يشارك في كأس العالم بـ"قذائف الهاون"

البرادعي

تعليق مثير "للبرادعي" حول جامعة الدول العربية

"السعيد" و"متعب" يغيبان عن مران الأهلي

"ميدو" يكشف مفاجأة عن مصير عبد الله السعيد

الإخوان المسلمين

هل تدرج الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية؟

عبد الوهاب المسيري

ماضي : هذه أغرب قصة سمعتها من"المسيري"

بسبب ماردونا "الكابيتانو" في الفجيرة

الرياضة

ماردونا كابيتانو
ماردونا كابيتانو

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

انفجار خط غاز بالعين السخنة ووقوع ضحايا

#

إصابة 14 شخصًا ضحية العاصفة الترابية فى السويس

#

القنوات الناقلة للقاء الأهلي والفجيرة الإماراتي

#

"ترامب" يمنع نجم الأرجنتين من دخول أمريكا

ماردونا

الفجيرة

الكابيتانو

قال ناصر اليماحي، رئيس نادي الفجيرة، إنه من الممكن رؤية حسام غالي قائد الأهلي بقميص الفريق الإماراتي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإشادة التي تلقاها من المدرب الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

وأضاف "اليماحي": "الفجيرة في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "مارادونا يرتبط بعلاقة اجتماعية رائعة مع لاعبي الفريق، وهو ما يساعد اللاعبين على اللعب بشكل جيد، هو يعشق النجوم واللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد، وهو ما ظهر خلال مصافحة حسام غالي".

وتابع: "من الممكن أن نرى حسام غالي بقميص الفريق في الفترة المقبلة ويلعب تحت قيادة الأسطورة مارادونا، كل شيء وارد والأيام المقبلة قد تشهد الكثير"

وكان غالي أحرز هدفًا رائعا في فوز الأهلي الذي حققه على الفجيرة بقيادة مارادونا بنتيجة 4-1، في مباراة ودية أقيمت الأسبوع الماضي، في إطار احتفالات الفريق الإماراتي بمرور 50 عاما على تأسيسه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

مصري.. سليم ومتعلم

حسام فتحي

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصورة.. كلاي بالجلباب البلدى علي مركب نيلي
» وزير الدفاع الأمريكي لـ"مستشار ترامب": "أنت شيطان متجسد"
» تأجيل محاكمة "بديع" و7 آخرين لتعذر حضورهم
» سقوط حطام محطة فضاء صينية على الأرض قريبًا
» كأس العالم فى روسيا مهدد بالإلغاء
» بعد 15 عاما..أول ظهور لوزير داخلية صدام
» خطأ دبلوماسي يكلف أميرا بلجيكيا خفض راتبه سنة
» حالة تأهب قصوى بالمحافظات بالتزامن الأعياد القبطية
» مليون مسيحي متضرر من قانون الأحوال الشخصية
» "ميدو" لـ "شيكابالا": "ماترجعش الزمالك"
» كاهن: قصص الحب عبر "الواتس" زنا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
محلات العطارة بأسوان
أبوتريكة ومحمد صلاح
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX