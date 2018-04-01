بسبب ماردونا "الكابيتانو" في الفجيرة

01 أبريل 2018 - 11:05 ص

قال ناصر اليماحي، رئيس نادي الفجيرة، إنه من الممكن رؤية حسام غالي قائد الأهلي بقميص الفريق الإماراتي، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإشادة التي تلقاها من المدرب الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

وأضاف "اليماحي": "الفجيرة في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "مارادونا يرتبط بعلاقة اجتماعية رائعة مع لاعبي الفريق، وهو ما يساعد اللاعبين على اللعب بشكل جيد، هو يعشق النجوم واللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد، وهو ما ظهر خلال مصافحة حسام غالي".

وتابع: "من الممكن أن نرى حسام غالي بقميص الفريق في الفترة المقبلة ويلعب تحت قيادة الأسطورة مارادونا، كل شيء وارد والأيام المقبلة قد تشهد الكثير"

وكان غالي أحرز هدفًا رائعا في فوز الأهلي الذي حققه على الفجيرة بقيادة مارادونا بنتيجة 4-1، في مباراة ودية أقيمت الأسبوع الماضي، في إطار احتفالات الفريق الإماراتي بمرور 50 عاما على تأسيسه.