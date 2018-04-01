"داعش" يشارك في كأس العالم بـ"قذائف الهاون"

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يسعى تنظيم "داعش" إلى استكمال أعماله الإرهابية وتنفيذ خططه التي بدأها لكن آخر تهديداته يحاول أن يستهدف بها فئة مهمة وكبيرة من العالم حيث كشفت تقارير إنجليزية عن المخطط "الداعشي" لتنفيذ عمليات إرهابية في روسيا خلال إقامة بطولة كأس العالم.

وذكرت صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، عن أن أحد المواقع الإلكترونية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى تحدث عن نية التنظيم تنفيذ عمليات إرهابية فى روسيا، قائلاً: "ندعو الله أن يوفقنا فى عملياتنا المقبلة".

وأضافت الصحيفة، أن تنظيم "داعش" الإرهابى يعتزم الاستعانة بطائرات بدون طيار لتنفيذ عمليات إرهابية خلال استضافة روسيا لبطولة كأس العالم تحمل قذائف الهاون والقنابل اليدوية والصواريخ المضادة للدبابات، وكذلك المواد الكيميائية.


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