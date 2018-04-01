» وزير الدفاع الأمريكي لـ"مستشار ترامب": "أنت شيطان متجسد"

01 أبريل 2018 - 11:14 ص

في أول لقاء بين وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس والمستشار الجديد للأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، جون بولتون،التقطت كاميرات الصحفيين مزحة سريعة وقعت بين ماتيس ،وبولتون .

فلحظة مصافحة ماتيس لبولتون المعروف بأنه أحد صقور الإدارة الأمريكية، من على درج البنتاجون، وبعد أن شكره الأخير على دعوته لزيارته، رد عليه وزير الدفاع قائلاً: "شكراً لقدومك، يسرني أن نلتقي أخيراً، سمعت أنك شيطان متجسد".

وكان ماتيس، قد رفض في وقت سابق، التحدث عن صعوبات قد تعترض عمله مع بولتون، وقال "لا تحفظات، لا قلق".

وردا على سؤال عن احتمال شعوره بالقلق من اختلاف في وجهات النظر مع بولتون الذي ينادي، عكس وزير الدفاع الأمريكي، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ويؤيد شن "ضربات وقائية" على كوريا الشمالية، قال ماتيس "آمل أن تكون هناك آراء مختلفة حول وضع العالم، هذا ما نحتاج إليه".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، أعلن ليل الخميس 23 مارس، استبدال مستشاره للأمن القومي اتش ار مكماستر بالسفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون.

وقال "ترامب" عبر حسابه على "تويتر": "يسرني أن أعلن أنه ابتداء من 9 إبريل، سيكون السفير جون بولتون مستشاري للأمن القومي".

وأضاف أنه شاكر وممتن جداً للخدمات التي قدمها الجنرال مكماستر، الذي قام بعمل رائع، و"سيبقى دوماً صديقي".

كما أشار إلى أن التسلم والتسليم سيتمان في التاسع من إبريل المقبل.