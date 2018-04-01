» سقوط حطام محطة فضاء صينية على الأرض قريبًا

01 أبريل 2018 - 11:14 ص

كشف علماء فضاء، أن حطام محطة فضاء صينية سيسقط على الأرض، غدًا الاثنين، بعد انتهاء عمرها الإفتراضي.

وأكدت وكالة الفضاء الصينية أن الحطام سيعاود دخول الغلاف الجوي خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة وهو الأمر الذي يتطابق مع تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية.

وكانت محطة تيانقونغ-1 جزءا هاما من البرنامج الفضائي الصيني كما كانت بمثابة نموذج تجريبي لمحطة تستضيف رواد فضاء تعمل الصين على إطلاقها في العام 2022.

ودخلت المحطة مدارها الفضائي عام 2011 حيث أدت دورا تعتبره وكالة الفضاء الصينية هاما بالنسبة للطموحات الفضائية لبكين لمدة 5 سنوات.

وكان سقوط المحطة على الأرض بعد نهاية عمرها الافتراضي أمرا متوقعا قبل إطلاقها.

حطام محطة فضاء صينية يصل الأرض خلال أيام

وتشير تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن الحطام سيدخل الغلاف الجوي عند الساعة السابعة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت العاصمة الصينية بكين أي بعد منتصف الليل بخمس وعشرين دقيقة بتوقيت غرينيتش.

ورغم ذلك يرى العلماء أن نافذة وصول الحطام إلى سطح الأرض تمتد بين مساء الأحد وحتى ظهيرة يوم الإثنين حسب المتغيرات.

ومن المتوقع أن يحترق الجزء الأكبر من هيكل المحطة عند دخولها الغلاف الجوي بسبب الحرارة الناجمة عن الاحتكاك لكن من الممكن أن تتبقى بعض القطع الصغيرة لتسقط على سطح الأرض.

ويؤكد مهندسون في وكالة الفضاء الصينية أن المحطة لن تحترق ككتلة واحدة في الغلاف الجوي ولكن من المنتظر أن أن تتفتت ويتحول الهيكل إلى عشرات القطع الصغيرة التي تحترق بشكل منفصل في مشهد يشبه احتراق الزخات النيزكية.