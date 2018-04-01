تعليق مثير "للبرادعي" حول جامعة الدول العربية

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قال الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، إن  العرب فقدوا الثقة في أنفسهم لحد كبير.

وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "12 من 22 دولة فى الجامعة العربية بينهم نزاعات تتراوح بين اقتتال أهلى وخلافات حدودية نتج عنها ملايين من الضحايا واللاجئين".

وتابع "البرادعي": "باستثناء حصار قطر لا توجد وساطة عربية خالصة لحل أي من تلك الأزمات!".

وأردف: "ثم في النهاية نتحدث عن "مؤمرات خارجية" ومعايير مزدوجة!".

واختتم تدوينتة بقوله:"هل فقدنا الثقة والقدرة فى أنفسنا الى هذا الحد؟".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "البرادعي"، حيث قال محمد عبد الحميد: "والنبي عايزين وساطة توحد المعارضة في مصر الأول و بعدين نشوف باقي الدول،  لسه بنقول إخوان ومش إخوان بعد ده كله".

وأضاف آخر قائلًا: "الدول العربية خطر علي نفسها اكتر من أي خطر خارجي عليهم!!".


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