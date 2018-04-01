تعليق مثير "للبرادعي" حول جامعة الدول العربية

عمرو محمد
قال الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، إن العرب فقدوا الثقة في أنفسهم لحد كبير.
وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "12 من 22 دولة فى الجامعة العربية بينهم نزاعات تتراوح بين اقتتال أهلى وخلافات حدودية نتج عنها ملايين من الضحايا واللاجئين".
وتابع "البرادعي": "باستثناء حصار قطر لا توجد وساطة عربية خالصة لحل أي من تلك الأزمات!".
وأردف: "ثم في النهاية نتحدث عن "مؤمرات خارجية" ومعايير مزدوجة!".
واختتم تدوينتة بقوله:"هل فقدنا الثقة والقدرة فى أنفسنا الى هذا الحد؟".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "البرادعي"، حيث قال محمد عبد الحميد: "والنبي عايزين وساطة توحد المعارضة في مصر الأول و بعدين نشوف باقي الدول، لسه بنقول إخوان ومش إخوان بعد ده كله".
وأضاف آخر قائلًا: "الدول العربية خطر علي نفسها اكتر من أي خطر خارجي عليهم!!".
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