قرار نهائي بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

01 أبريل 2018 - 11:25 ص

أكد مصدر مطلع في النادي الأهلي أن مسئولي القلعة الحمراء اقتربوا من إنهاء صفقة إعارة اللاعب رمضان صبحى لمدة موسمين من نادي ستوك سيتي الإنجليزي وذلك بعد تدخل أحد رجال الأعمال العرب المُقرب من إدارة الأهلى وإعلانه المساهمة فى دفع تكاليف الصفقة من أجل عودة اللاعب للأهلى على سبيل الإعارة لصعوبة ضمّه نهائيًا بسبب المبلغ الكبير المتوقع أن يطلبه ستوك للاستغناء عنه نهائيًا.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مُكثفة بين الأهلى ورمضان صبحى رحّب خلالها الأخير بالعودة للقلعة الحمراء الصيف المقبل بسبب عدم مشاركته مع ناديه خلال الموسم الجاري إلا على فترات قليلة للغاية بما أنعكس سلبيًا على أدائه مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية، وفقا لـ"اليوم السابع".

ورحل رمضان صبحى لنادى ستوك سيتى الإنجليزى فى صيف 2016 من الأهلى مقابل 5 ملايين دولار.