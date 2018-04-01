"نقل البرلمان": "أوبر وكريم" وسيلة آمنة ومريحة للراكب

01 أبريل 2018 - 11:27 ص

أكد اللواء أحمد حسين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن شركتي "أوبر وكريم" رغم أن لهما بعض السلبيات، لكنهما وسيلة آمنة ومريحة للراكب، وفرصة استثمارية تساهم في تشغيل عدد من الشباب.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأحد، أن حكم مجلس الدولة بإيقاف التعامل مع "أوبر وكريم" استند لمادة بقانون المرور التي تنص على أنه لا يصح لسيارات الملاكي أن تعمل أجرة.

ولفت وكيل لجنة النقل بمجلس النواب إلي أن مجلس النواب تدخل لمحاولة تقنين وضع "أوبر وكريم" لكون هناك عدد كبير من الشباب المصري يعمل بهم، موضحًا أن الدولة طالبت توفير كل المعلومات للدولة حول عمل المنظومة لحماية الأمن القومي.

وتابع اللواء أحمد حسين، أن شركة "أوبر" كانت ترفض إعطاء قاعدة البيانات الخاصة بها للدولة، مشددًا على أن الأمن القومي يقتضى توافر معلومات كافية عن كل من يعمل على أرض مصر، بأن قانون تنظيم خدمات النقل البري ما زال محل دراسة، وسيتم إحالة المقترحات حول تقنين أوضاع "أوبر وكريم" للجنة العامة لمناقشتها وإقرار القانون.