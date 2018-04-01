تعليق فتحى على أختياره من أفضل 500 لاعب في العالم

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قال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد فتحي إنه سعيد لاختياره ضمن أفضل 500 لاعب في العالم لهذا العام.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "من الفخر أن أمثل بلدى فى قائمه مجلة World Soccer لأفضل 500 لاعب في العالم".

يذكر أن "فيفا" كأن قد أعلن عن اختيار 5 لاعبين مصريين ضمن أفضل 500 لاعب في العالم والتي ضمت كل من "النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار لنادي الرائد السعودي، وعصام الحضرى لاعب نادي التعاون، وأحمد فتحي الظهير الأيمن لنادي الأهلي".



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