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كنائس بنى سويف تحتفل بأحد "الشعانين"

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الكنائس

بني سويف

أحد الشعانين

احتفلت كنائس بني سويف بعيد أحد الشعانين حيث اقيمت صلوات القداس في مختلف الكنائس والأديرة ترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف والبهنسا قداس العيد بكنيسة الشهيد مار مرقص بمدينة بني سويف فيما ترأس الأنبا اسطفانوس قداس العيد بمطرانية ببا.

كما أقيمت صلوات في كل كنائس الإيبارشية وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة المدنية والأمن الإداري بالكنائس حيث يخضع الجميع لتفتيش ذاتي من قبل الأمن الإداري والمرور علي البوابات الإلكترونية.

وأغلقت قوات الأمن كل شوارع الكنائس أو المؤدية إليها بمتاريس مرورية مع التأكد من هوية المارين أمام الكنائس وحظر مرور السيارات والدراجات البخارية.

وواصل باعة سعف النخيل الانتشار أمام الكنائس لبيع سعف النخيل للمترددين علي الكنائس وتتراوح أسعار سعف النخيل ما بين 10 إلى 20 جنيها حيث يبلغ ثمن القلب 10 جنيهًا و20 جنيها والصليب أو القربانة 10 جنيهات.

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